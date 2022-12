Fenerbahçe, hazırlık maçından galip ayrıldı

- Reklam -

Alanyaspor – Fenerbahçe: 2-4

Mustafa AKIN / Alanya (ANTALYA), (DHA) – Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’u 4-2 yendi.

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada kamp çalışmaları için Antalya’ya gelen Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor ile yoğun yağış altında mücadele etti. Alanya Oba Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Burak Şeker düdük çaldı. Şeker’in yardımcılıklarını Kerem İlitangil ile Mazlum Doğan Bodur üstlendi. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli karşılaşmaya, Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Fer, Umut, Yusuf, Efecan, Furkan, Lusamba, Cavaleiro, Hassan ilk 11’i ile çıkarken; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Rossi, King, Serdar Dursun 11’i ile maça başladı.

28’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde soldan sıfıra inen Mert Hakan’ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran İrfan Can ağları havalandırdı: 0-1.

35’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi.

36’ncı dakikada topun başına geçen Serdar Dursun’un vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

41’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sağdan İrfan Can’ın ortasında Fer’in müdahale ettiği top ceza sahası iç çaprazında Serdar Dursun’un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

47’nci dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Serdar Dursun’ın aşırtma pasında Lincoln’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

51’inci Fenerbahçe farkı 4’e çıkardı. İsmail Yüksek’in ortasında topla buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

78’inci dakikada Alanyaspor golle buluştu. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu’nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-4.

90+1’de Alanyaspor farkı 2’ye indirdi. Efkan’ın ara pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-4.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Alanyaspor’u 4-2 mağlup etti.

JESUS İKİNCİ YARI 10 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında 10 oyuncu değiştirdi. 46’ncı dakikada; Arao’nu yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci’nin yerine Lincoln, Mert Hakan’ın yerine İsmail Yüksek, King’in yerine Crespo dahil oldu. 62’nci dakikada İrfan Can Eğribayat’ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Rossi’nin yerine Bruma, Ferdi’nin yerine Zacj, Szalai’nin yerine Lemos görev aldı. 70’inci dakikada Gustavo’nun yerine Yiğit Efe Demir, Serdar Dursun’un yerine İsak Vural ve 88’de de Osayi-Samuel’in yerine Yusuf Kocatürk oyuna dahil oldu.

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise 10 oyuncu değişikliği yaptı.

ALANYASPOR’DAN ANLAMLI PANKART

Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya anlamlı bir pankartla çıktı. Turuncu-yeşilliler, “Kadına El Kalkamaz” yazılı pankartla sahaya çıkarken mücadelenin hakemlerinin yanında 3 kız çocuğu yer aldı.

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)