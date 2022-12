Fenerbahçe, hazırlık maçında galip

- Reklam -

Fenerbahçe – Villarreal: 2-1

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal’i 2-1 yendi. Fenerbahçe’nin gollerini 31’inci dakikada penaltıdan Serdar Dursun ile 78’inci dakikada King kaydederken; Villarreal’in golünü 24’üncü dakikada Capoue attı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile mücadele etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Esat Sancaktar üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye; Osman Ertuğrul Çetin – Ferdi, Gustavo, Szalai, Alioski, Lincoln, Arao, İrfan Can, Zajc, Serdar Dursun, Rossi ilk 11’iyle çıktı. Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien ise şu ilk 11’i sahaya sürdü: “Reina – Fuente, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Parejo, Coquelin, Hernandez, Collado Raya, Moreno.”

FENERBAHÇE’DE İKİNCİ YARI 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 2’nci yarısında 6 oyuncu değiştirdi. 56’ncı dakikada Lincoln’ün yerine King, Osman Ertuğrul’un yerine İrfan Can Eğribayat, 66’ncı dakikada Arao’nun yerine Mert Hakan Yandaş, Zajc’ın yerine İsmail Yüksek, Alioski’nin yerine Lemos, Rossi’nin yerine Bruma dahil oldu.

Öte yandan Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, mücadelede 10 değişiklik yaptı.

FENERBAHÇE’DE 9 EKSİK

Fenerbahçe’de belindeki ağrıları sebebiyle enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılan kaleci Altay Bayındır, gribal enfeksiyonu bulunan Osayi- Samuel, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Arda Güler, Emre Mor, Joao Pedro, Luan Peres, kadroda yer almadı. Dünya Kupası’ndan dönen ve izinli olan Valencia ile Batshuayi forma giyemedi. Crespo ise teknik heyetin kararı doğrultusunda dinlendirildi.

OSMAN ERTUĞRUL YERİNİ İRFAN CAN’A BIRAKTI

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır’ın yokluğunda kale Osman Ertuğrul Çetin’e emanet edildi. 19 yaşındaki kaleci, bu sezon 4 Ağustos tarihinde Slovacko ile oynanan Avrupa Ligi eleme mücadelesinde ilk 11’de forma giymişti. Öte yandan İrfan Can Eğribayat ile Muhammet Doğukan Demir yedekler arasında yer aldı. Osman Ertuğrul, mücadelenin 56’ncı dakikasında yerini İrfan Can Eğribayat’a bıraktı.

