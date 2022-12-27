Fenerbahçe – Hatayspor: 4-0

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-Valencia kadrodan çıkarıldı

-Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

-Arda Güler yedek soyundu

-Volkan Demirel’e destek

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Ülker

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Erdem Byık

FENERBAHÇE: Altay – Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc (Dk. 90+2 İsmail), İrfan Can (Dk. 61 Mert Hakan), Rossi (Dk. 61 Lincoln), King (Dk. 74 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 74 Serdar Dursun)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce – Kamil, Vranjes, Burak (Dk. 78 Simon Falette), Adekugbe (Dk. 46 Engin Can), Aabid, Onur, El Kaabi, Riberio (Dk. 46 Muhammed Mert), Lobjanidze (Dk. 64 Kevin Soni), Ze Luis (Dk. 46 Bertuğ)

GOLLER: Dk. 20 King, Dk. 26 Batshuayi, Dk. 86 Serdar Dursun, Dk. 90+5 Gustavo Henrique (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: King, Mert Hakan (Fenerbahçe), Adekugbe, Bertuğ, Onur Ergün (Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada King, 26’ncı dakikada Batshuayi, 86’ncı dakikada Serdar Dursun ve 90+5’inci dakikada Gustavo Henrique attı.

7’nci dakikada Riberio’nun pasında topla buluşan Lobjanidze’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi’nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen King’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-0.

22’nci dakikada kaleci Erce’nin hatalı pasında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı Rossi’ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

26’ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde Ferdi’nin pasında topla buluşan Rossi, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Batshuayi’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

29’uncu dakikada Gustavo Henrique’nin vuruşunda top, defans oyuncusundan sekerek sol kenardaki İrfan Can Kahveci ile buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlağı, filelere yöneldiği sırada yetişen savunma oyuncusu kale çizgisi üstünden uzaklaştırıldı.

32’nci dakikada Zajc’ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35’inci dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

38’inci dakikada Ferdi’nin kısa kalan kafayla geri pasında topla buluşan El Kaabi’nin kaleci ile karşı karşıya sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

49’uncu dakikada Altay’ın pasında topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası sol çaprazından kaleci Erce’yi geçerek vuruşunda Vranjes’in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Aynı dakikada Rossi’nin sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ferdi’nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Arao kafayla vurdu. Kaleci Erce’den sekerek oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

70’inci dakikada Osayi-Samuel’in ortasında topla buluşan Lincoln’ün kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı King kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erce’den dönen top King’e çarparak auta gitti.

86’ncı dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Hatayaspor’da Aabid’in kaleci Erce’ye yolladığı geri pasta araya giren Serdar Dursun, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0.

90+5’inci dakikada Fenerbahçe maçtaki 4’üncü golünü attı. Sağ kanattan Mert Hakan’ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Arao ve Serdar Dursun aynı anda meşin yuvarlağa yükseldi. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Gustavo Henrique’nin vuruşunda top yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

VALENCIA KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe’de golcü futbolcu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Mücadele öncesi dizinde ağrı meydana gelen Ekvadorlu futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine 5 oyuncudan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Miguel Crespo’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Valencia ve Joao Pedro görev alamadı. Bu oyuncuların haricinde hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres de kadroda yer almadı.

ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, Hatayspor maçında kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen 17 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Öte yandan sakatlığı son bulan Alioski de mücadeleye yedek soyundu.

VOLKAN DERMİREL’E DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e tezahüratlarda bulunarak destek oldu. Volkan Demirel ise alkışlayarak karşılık verdi.

(FOTOĞRAFLI)

