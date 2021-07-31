Fenerbahçe – Greuther Fürth (FOTOĞRAFLAR)

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, “Özellikle kadınlarda hormonal değişimlerin olduğu ergenlik, menopoz ve çocuk doğurma sonrası gibi dönemlerde ağrılı selülit olarak bilinen lipödem görülebilir. Anormal yağ dokusu artışı erken dönemlerde hastalar için sadece estetik bir sorunken, ilerledikçe hareketlerde kısıtlılık, ağrı ve yürüyüş bozukluklarına neden olabilir." uyarısında bulundu.