Fenerbahçe – Greuther Fürth (FOTOĞRAFLAR)

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Lipödem sadece estetik değil fiziksel bir sorun
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, “Özellikle kadınlarda hormonal değişimlerin olduğu ergenlik, menopoz ve çocuk doğurma sonrası gibi dönemlerde ağrılı selülit olarak bilinen lipödem görülebilir. Anormal yağ dokusu artışı erken dönemlerde hastalar için sadece estetik bir sorunken, ilerledikçe hareketlerde kısıtlılık, ağrı ve yürüyüş bozukluklarına neden olabilir." uyarısında bulundu.
3’üncü dozda tartışmayı bitirecek çalışma
Vuslat AY- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasını yürüten ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, "Tüm dünyanın merakla beklediği '3'üncü-...
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ANKARA, (DHA) - Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 3'üncü tura yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar bireysel mücadelesi ilk...
Sultangazi’de pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı
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