Fenerbahçe, Giresunspor’u konuk edecek

- Reklam -

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Süper Lig’in 14’üncü haftasında yarın Bitexen Giresunspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi bulunan Fenerbahçe, Giresunspor karşılaşmasından da gelip gelerek hem seriyi sürdürmek hem de zirvedeki yerini koruyarak Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde, Giresunspor maçı hazırlıkları ise bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ile Lincoln Henrique’nin haricinde gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia antrenmanda yer almadı. Gustavo ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı saha çalışmaları gerçekleştirirken, Luan Peres ise hazırlıklarını bireysel olarak devam etti. Fenerbahçe’de dünkü antrenmanın sonlarına doğru bileğine darbe alan Emre Mor ise kontrollü şekilde çalışmalarını sürdürdü.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -