Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

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İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin sonrası pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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