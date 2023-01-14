Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında

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Fenerbahçe, yarasını sarmak istiyor

İrfan Can görev alamayacak

5 oyuncu sarı kart sınırında

Hazırlıklar tamamlandı

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Kalyon Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Cem Özbay üstlenecek.

Galatasaray dersininden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek yarasını sarmak istiyor. Ligde 35 puanla 2’nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK mücadelesinden galip ayrılarak lider Galatasaray’la arasındaki 7 puanlık farkı düşürmek için çaba sarf edecek.

İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can’ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20’nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında yarın konuk olacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: “Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia, Michy Batshuayi.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Gaziantep FK maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, Crespo, Valencia, Batshuayi, King.”

(FOTOĞRAFLI)

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