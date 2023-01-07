Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

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İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)