Fenerbahçe Galatasaray CANLI

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Fenerbahçe Galatasaray maçı Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
Fenerbahçe Kadıköy’de Galatasaray’a kaybetmiyor
Fenerbahçe ile Galatasaray, ezeli rekabette 124. Süper Lig randevusuna hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin ligde Galatasaray’a karşı 50-33’lük üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe 21. Yüzyılda Kadıköy’de Galatasaray’a hiç kaybetmedi.