- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe – Eintracht Frankfurt (FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Yılın en ‘sportif’ erkek buluşması Kemer Country Club’da gerçekleşti
İSTANBUL, (DHA) - Hürriyet Kelebek ev sahipliğinde ve Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleşen yılın en sportif etkinliği Men’s Day, özel bir davetle Kemer Country...
Çeşme’de hortum sonrası hasar tespit çalışması
Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 20 evin çatısının kullanılamaz hale gelmesine neden olan hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk incelemelerde, çatılardan kopan kiremit...
Tuzla’da 2’nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
İSTANBUL (DHA) - Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği iş birliği ile düzenlenen 2’nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, Tuzla siyaseti ve kamu kurumlarının temsilcilerin...
Marketteki soygun girişimi kamerada; kasiyerin başına silah dayadı
Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, soygun için girdiği markette, başına silah dayadığı kasiyerin bağırmasıyla kaçan A.A. (29), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı. Olay, gece Hayati...