Fenerbahçe, Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi, İstanbul’a geldi. THY’nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı’na gelen Diego Rossi, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uruguaylı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Diego Rossi, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

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