Fenerbahçe, Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi (FOTOĞRAFLAR)

- Reklam -
Meteoroloji’den Batı Karadeniz için ‘sel’ uyarısı (2)
DOĞU KARADENİZ İÇİN DE UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Doğu Karadeniz için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Sağanağın yarın saat 03.00 ila cuma günü...
Avcılar’da velilerin okul eylemi
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan...
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosikletin sürücüsü Mehmet Ölmez (15), yaşamını yitirdi. Eyüpkent Mahallesi'nde, kent merkezine doğru giden S.Y.’nin kullandığı plakasız otomobil ile...