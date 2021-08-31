    Fenerbahçe, Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi

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    İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi’yi İstanbul’a getirdi. 
    Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi, İstanbul’a geldi. THY’nin TK180 Los Angeles-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı’na gelen Diego Rossi, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Uruguaylı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 23 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. 
    Diego Rossi, geçtiğimiz sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.
    GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
    -Diego Rossi’nin görüntüleri
    -Fotoğraf çektirmesi
    -Alandan ayrılması
    -Genel detaylar

    (FOTOĞRAFLI)

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