Türkiye’yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi temsil eden Fenerbahçe, E Grubu’ndaki ilk maçında, deplasmanda Rusya’nın Dinamo Moskova takımına konuk oldu.

SALON: Sports Palace



HAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya), Kenneth Aro (Finlandiya)



DİNAMO MOSKOVA: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Efimova, Talysheva (L) (Makarova, Raevskaia (L), Lyubushkina)



FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Merve (L), Melis (L) (Polen, Sıla)



SETLER: 17-25, 25-17, 18-25, 11-25



SÜRE: 97 dakika (26?,28?,23?,20?)

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), tarafından 2019 CEV Şampiyonlar Ligi’nde “Haftanın Maçı” olarak gösterilen mücadelede rakibini 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25’lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı.