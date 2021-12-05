- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe – Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Diyarbakır’daki ailelerden Kamışlı’ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar
Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE’de çocukları terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD/YPG tarafından kaçırılan ve Kamışlı kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde...
Edirne’de Türkiye Motokros Şampiyonası’na ‘sis’ iptali
Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu ile Edirne Valiliği'nce final etabı kentte yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası, ağır parkur şartları...
Çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı; o anlar kamerada
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındıktan 5 saat sonra boş arazide plakası sökülüp terk edilmiş olarak bulundu....
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında bir tahliye daha
Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, sahte içkiden 6 kişinin ölümüyle ilgili, 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Mesut Güler'in tahliyesine karar verilirken,...