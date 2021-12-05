Fenerbahçe – Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)

Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- SURİYE’de çocukları terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD/YPG tarafından kaçırılan ve Kamışlı kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde...