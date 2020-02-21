THY Avrupa Ligi’nin 25’inci haftasında Fenerbahçe Beko sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid’e 94-65 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 14’üncü yenilgisini alırken, Real Madrid 19’uncu galibiyetini elde etti.
THY Avrupa Ligi’nin 26’ncı haftasında Fenerbahçe Beko, 28 Şubat Cuma günü TSİ 23.00’te Valencia Basket deplasmanına konuk olacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya)
FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 5, De Colo 21, Kalinic 9, Thomas, Vesely 16, Williams 2, Nunnally 2, Westermann 2, Datome 5, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 3, Lauvergne
REAL MADRİD: Campazzo 2, Deck 5, Carroll 20, Garuba 3, Tavares 16, Mickey 12, Causeur, Fernandez 9, Laprovittola 9, Thompkins 14, Nakic 4
1’İNCİ PERİYOT: 15-22
İLK YARI: 31-47
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-71