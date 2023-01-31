Fenerbahçe Beko – Olympiakos: 73-93

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İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Joseph Bıssang, Carlos Cortes

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 2, Devin Booker 10, Nick Calathes, Kostas Antetokounmpo 10, Scottie Wilbekin, Marko Guduric 24, Melih Mahmutoğlu 14, Dyshawn Pierre 5, Johnathan Motley 6, Carsen Edwards 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen

OLYMPIAKOS: Aleksandar Vezenkov 12, Kostas Papanikolau 21, Thomas Walkup 12, Isaiah Canaan 20, Moustapha Fall, Shaquielle McKissic 12, Joel Bolomboy 4, Michalis Lountzis 1, Giannoulis Larentzakis 11, Tarik Black

1’NCİ PERİYOT: 10-24

DEVRE: 30-51

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-77

Turkish Airlines EuroLeague’in 22’nci haftasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Olympiakos 93-73 skorla kazandı. Bu sonuçla Olympiakos 15’inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 9’uncu kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise attığı 24 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Marko Guduric oldu.

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(FOTOĞRAFLI)