Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız: 93 – 79

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İSTANBUL,(DHA)-

SALON: Ülker Sports Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Leandro Lezcano, Hugues Thepenier

FENERBAHÇE BEKO: Motley 25, Calathes 8, Wilbekin 1, Pierre 10, Hayes 10, Guduric 17, Booker, Melih Mahmutoğlu 20, Jekiri 2, Metecan Birsen

KIZILYILDIZ: Bentil 12, Vildoza 13 Petrusev 8, Lazarevic 6, Holland, Nedovic 17, Lazic 5, Ivanovic 6, Kuzmic 9, Hassan Martin 3

1’İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 42-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-57

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THY Eurolegue’in 7’nci haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız’ı 93-79 mağlup etti. Bu sonuçla 7’nci maçında 6’ncı galibiyetini alan sarı-lacivertliler, liderliğini devam ettirdi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Johnathan Motley oldu.

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