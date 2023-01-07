Fenerbahçe Beko – Darüşşafaka: 95-82

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Ülker Sports

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 10, Nigel Hayes 14, Marko Guduric 11, Devin Booker 6, Nick Calathes 10, Johnathan Motley 5, Şehmus Hazer 8, Scottie Wilbekin 8, İsmet Akpınar, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 15.

DARÜŞŞAFAKA: Anthony Starks 7, Ercan Osmani 2, Akwasi Yeboah 7, Doğuş Özdemiroğlu 16, Aaron White 11, Gabriel Olaseni 2, Eray Büyükcangaz 3, Can Korkmaz 21, Wayne Cullough 4, Canberk Kuş 4, Hakan Sayılı 5, Kılıçarslan Şenkahya.

1’İNCİ PERİYOT: 31-11

İLK YARI: 50-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka’yı 95-82 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe Beko adına en skorer isim 15 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, konuk ekip Darüşşafaka’da ise 21 sayıyla Can Korkmaz oldu.

(FOTOĞRAFLI)