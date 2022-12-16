Fenerbahçe Beko – Cazoo Baskonia: 70-76

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Gytis Vilius, Milan Nedovic

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 11, Guduric 14, Hayes-Davis, Metecan Birsen 2, Jekiri 12, Booker, Pierre 10, Edwards 10, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 11

CAZOO BASKONIA: Thompson 4, Marinkovic 5, Giedraitis, Hommes 2, Enoch 9, Costello 10, Henry 13, Howard 15, Kotsar 10, Sedekerskis 8

1’İNCİ PERİYOT: 13-21

İLK YARI: 33-52

3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-67

5 FAUL: 37.55 Guduric (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 14’üncü hafta karşılaşmasında Cazoo Baskonia’ya sahasında 76-70 yenilerek 4’üncü mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 52-33 önde kapatan Baskonia’da Markus Howard kaydettiği 15 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Fenerbahçe’de Marko Guduric’in 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 15’inci haftasında 22 Aralık Perşembe günü sahasında Partizan Belgrad ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)