Turkish Airlines Euroleague 19’uncu hafta maçında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği ASVEL’i 86-64 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki 8’inci galibiyetini elde ederken, ASVEL ise ligdeki 11’inci yenilgisini yaşadı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya)
FENERBAHÇE BEKO: Westermann 2, De Colo 16, Datome 12, Williams 16, Thomas 2, Nunnally 8, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 4, Sloukas 10, Vesely 10, Lauvergne 6
ASVEL: Kahudi, Taylor 3, Maledon 8, Jean-Charles 10, Jekiri 6, Lomazs 2, Galliou, Noua 12, Diot 8, Lighty 4, Strazel 3, Payne 8
1’İNCİ PERİYOT: 23-15
İLK YARI: 49-28
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-43
5 FAUL: 36.15 Payne (ASVEL)
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 20’nci haftasında 16 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te Barcelona’yı konuk edecek.