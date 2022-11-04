Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükseldi

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Dinamo Kiev – Fenerbahçe: 0-2

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) –

STAT: Cracovia

HAKEMLER: Duje Strukan, Bojan Zobenica, Alen Jaksic

DINAMO KIEV: Bushchan – Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Dk. 70 Syrota), Sydorchuk, Shepeliev (Dk. 46 Garmash), Tsygankov (Dk. 86 Diallo), Buyalskiy (Dk. 70 Karavaev), Vanat, Besedin (Dk. 46 Kabaiev)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır – Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao (Dk. 73 Zajc), Arda Güler (Dk. 64 Emre Mor), Valencia (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Lincoln (Dk. 79 Alioski), Batshuayi (Dk. 64 Pedro)

GOLLER: Dk. 23 Arda Güler, Dk. 45+2 Arao (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Zabarnyi (Dinamo Kiev)

SARI KART: Garmash, Sydorchuk (Dinamo Kiev), Szalai, Emre Mor, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev’i deplasmanda 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 23’üncü dakikada Arda Güler ve 45+2’nci dakikada Willian Arao kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 14 puanla grubu ilk sırada bitirirken; Rennes ise 12 puanla 2’nci sırada yer aldı.

5’inci dakikada Arda Güler’in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Szalai’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

23’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo’nun ceza sahası içerisine yükselttiği topta Popov ile kaleci Bushchan anlaşmazlık yaşadı. Ceza sahası dışına doğru havalanan topla buluşan Arda’nın ceza sahası yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

34’üncü dakikada Vivcharenko’nun kaleciye yolladığı geri pasta araya giren Valencia’nın kaleciden sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+2’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Arda Güler’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisinde yükselen Arao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

60’ıncı dakikada Arao’nun arapasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia’nın vuruşunda kaleci Bushcnan gole izin vermedi.

68’inci dakikada Dinamo Kiev 10 kişi kaldı. Sol kanattan topla birlikte hareket eden Ferdi, Zabarnyi’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Zabarnyi’ye ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

70’inci dakikada Lincoln’ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Bushcnan son anda meşin yuvarlağı kornere yolladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)