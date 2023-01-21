Fenerbahçe Alagöz Holding – BOTAŞ: 88-64

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İSTANBUL, (DHA)-
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ramazan Sezer Baran
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 23, Stewart 20, Meesseman 15, Olcay 12, Merve 6, İdil 5, Elif 5, Manolya 2, Selin Rachel Gül, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz
BOTAŞ: Erica Angelyn 20, Sevgi Uzun 17, Victoria Macaulay 12, Kathleen Doyle 9, Meltem Avcı 5, Ayşegül Günay Aladağ 1, Sehernaz Çidal, Pelin Gülçelik
1’İNCİ PERİYOT: 28-14
İLK YARI: 54-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-46
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında sahasında ağırladığı BOTAŞ’ı 88-64 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuç ile 13 galibiyete yükselirken, BOTAŞ ise 9 galibiyette kaldı.
(FOTOĞRAFLI)
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