Transfer döneminin başlamasıyla birlikte hayli hareketli bir tempo içine giren Fenerbahçe, içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda önemli transferlere imza attı.

Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Jose Sosa şu ana kadar Sarı Lacivertli takımın renklerin bağladığı isimler oldu.

Bunlar arasında Caner Erkin ve Gökhan Gönül en çok dikkat çeken iki isimdi. Tabi ki bu transferleri öne çıkaran unsur, dört yıl önce Beşiktaş’a giden bu iki ismin yeniden yuvaya, yani Fenerbahçe’ye dönüşleriydi.

Özellikle de Gökhan’ın gidişindeki temel etken, o dönemin yönetimi ve de başkanı Aziz Yıldırım’ın anlaşılması hayli anlaşılmaz tutumuydu. Uzun uzun o dönemi tekrarlamak ve kişi ya da kişilere atfen karalama yapmak istemiyorum. Ancak şu kadarının altını çizmeliyim. Gökhan Gönül kelimenin tam anlamıyla Fenerbahçe’den, 77 numaralı Sarı Lacivert formadan adeta kopartıldı.

Son ana kadar Fenerbahçe’den ayrılmamak için ayak direyen Gökhan’ın medyaya belli oranda yansıyan ancak, bir o kadar da kapalı kapılar ardında gerçekleşen gitmek istemediğini ifade eden girişimleri sonuçsuz kalmış, Aziz Yıldırım’ın verdiği idam fermanı uygulanmış ve Gökhan Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.

Caner Erkin’in durumu ise biraz daha farklıydı. Disiplinsiz davranışları, zaman zaman da olsa taraftarla girdiği polemik, Caner’in gitmesini neredeyse kaçınılmaz kılmıştı.

Yani bir başka deyişle, Caner’in ayrılışı için ekonomik değerlerin yanı sıra daha farklı nedenler de vardı.

İki oyuncunun Beşiktaş’a gidişi sonrasında taraftarın büyük bir bölümü, Gökhan adına üzülmüştü. Caner için üzülenlerin sayısının çok fazla olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim.

Gökhan ve Caner’in yeniden yuvaya dönüşlerinin konuşulmasıyla birlikte, taraftarın, özellikle Gökhan için mutluluk çığlıkları attığı biliyorum.

Belirttiğim gibi, gidişleri hayli şaşırtıcı olan bu isimlerin, geriye dönüşleri de bir o kadar sansasyonel oldu. Ben bu iki oyuncunun da, Fenerbahçe’ye önemli katkılarının olacağına inanıyorum.

Bu arada Trabzonspor’dan gelen ve daha önce Beşiktaş formasını da terleten Jose Sosa’nın da, Mame Thiam ve eski Galatasaraylı Sinan Gümüş’ün de Sarı Lacivertli takımın gol yollarındaki yetersizliğini gidereceğini umuyorum.

Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’nin, özellikle bonservisi elinde bulunan oyuncuları kadrosuna dahil ederek sürdürdüğü transfer politikasının, rakiplerine oranla daha mantıklı olduğunun da altını çizmek isterim.

Kalın sağlıcakla…