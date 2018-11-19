Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Felis Ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu PSM’de düzenlenen Jülide Ateş’in sunduğu ödül töreninde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik, Açıkhava, Basın, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Medya, Sağlık İletişimi, Üretimde Ustalık ve Verinin Yaratıcı Kullanımı gibi bölümlerinin en başarılı işleri ödüllendirildi.

Dilan Baransel Sağlık İletişim Ajansı da “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” projesi ile 2 Felis, 1 Başarı ödülü kazandı.

Sosyal sorumluluk projesinin yüzü Nergis Kumbasar da bu anlamlı gecede Dilan Baransel Sağlık İletişim Danışmanlığı’nı yalnız bırakmadı.

İKİNCİ GECEDE 2 ÖDÜL DAHA

Festivalin ikinci gününde PR, Dijital, Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Entegre Kampanyalar, Film, Markalı İçerik ve Eğlence, Mobil ve Radyo Bölümlerinin en başarılı işleri ödüllendirildi.

Goodworks İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Ergun Gümrah önderliğindeki 18 kişilik jürinin en iyileri seçtiği PR Bölümü’nde Dilan Baransel Sağlık İletişim Danışmanlığı “Hayatı Kaçırma Sen Bir Yolu Var İstersen” projesi ile PR Amaçlı Yayın birinciliğini, Kanaat Önderleri ve Etki Sahipleri Aracılığıyla İletişim kategorisinde de başarı ödülünü alarak Felis 2018’den 3 ödülle ayrıldı.