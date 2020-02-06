Van’daki çığ felaketine de, İstanbul’daki uçak kazasına da ciddi insan hatalarının neden olduğu anlaşılıyor.
Önce, Van’daki olaya bakalım:
-Kar kalınlığı 5 metreyi bulmuşken ve bölgede büyük çığ riski varken Van-Bahçesaray yolunun trafiğe kapatılmaması ve bir minibüsün bu yolda seyretmesine izin verilmesi hataydı…
-Minibüsün çığ altında kalmasının ardından kurtarma ekiplerinin iyi yönlendirilmemesi ve Meteoroloji’nin uyarılarına rağmen çığ riskli bir alanda topluca çalışmalarının istenmesi hataydı…
-Uzmanların belirttiğine göre, böyle yerlerde kurtarma çalışmasına başlamadan önce ses bombası patlatılarak dağdaki karların düşmesinin sağlanması gerekiyordu. Bunun yapılmaması hataydı…
-Dağlardan çığ düşmesini önlemenin en etkili yöntemi ağaçlandırma çalışmaları yapmaktı. 97 yıllık cumhuriyetin, ülkenin çığ açısından en riskli bölgesini ağaçlandırma konusunda gayret göstermemesi hataydı…
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Gelelim, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki uçak kazasına…
-Şiddetli fırtına ve yağmur yağışının güvenli ulaşıma izin vermediği açık seçik ortadayken havaalanının ulaşıma kapatılmaması hataydı…
-Havaalanındaki pistlerden bazılarının böyle zorlu koşullarda yapılacak inişler için kaymaları önleyecek biçimde yapılmayışı hataydı…
-Pilotların hava koşullarını göre göre uçağı başka bir havaalanına yöneltmeyip, “Ben inerim abi!” anlayışıyla hareket etmesi hataydı…
-Özel hava yolu şirketinin, daha fazla yolcu taşımak için koltukların arasındaki mesafeyi azaltması hataydı…
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Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:
Felaketler, “Geliyorum” demeden gelmez!
Ne yazık ki, hem Van’daki hem de İstanbul’daki felaketler “Geliyorum” diyerek geldi.
Kimler Neler Demiş?