Van’daki çığ felaketine de, İstanbul’daki uçak kazasına da ciddi insan hatalarının neden olduğu anlaşılıyor.

Önce, Van’daki olaya bakalım:

-Kar kalınlığı 5 metreyi bulmuşken ve bölgede büyük çığ riski varken Van-Bahçesaray yolunun trafiğe kapatılmaması ve bir minibüsün bu yolda seyretmesine izin verilmesi hataydı…

-Minibüsün çığ altında kalmasının ardından kurtarma ekiplerinin iyi yönlendirilmemesi ve Meteoroloji’nin uyarılarına rağmen çığ riskli bir alanda topluca çalışmalarının istenmesi hataydı…

-Uzmanların belirttiğine göre, böyle yerlerde kurtarma çalışmasına başlamadan önce ses bombası patlatılarak dağdaki karların düşmesinin sağlanması gerekiyordu. Bunun yapılmaması hataydı…

-Dağlardan çığ düşmesini önlemenin en etkili yöntemi ağaçlandırma çalışmaları yapmaktı. 97 yıllık cumhuriyetin, ülkenin çığ açısından en riskli bölgesini ağaçlandırma konusunda gayret göstermemesi hataydı…

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Gelelim, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndaki uçak kazasına…

-Şiddetli fırtına ve yağmur yağışının güvenli ulaşıma izin vermediği açık seçik ortadayken havaalanının ulaşıma kapatılmaması hataydı…

-Havaalanındaki pistlerden bazılarının böyle zorlu koşullarda yapılacak inişler için kaymaları önleyecek biçimde yapılmayışı hataydı…

-Pilotların hava koşullarını göre göre uçağı başka bir havaalanına yöneltmeyip, “Ben inerim abi!” anlayışıyla hareket etmesi hataydı…

-Özel hava yolu şirketinin, daha fazla yolcu taşımak için koltukların arasındaki mesafeyi azaltması hataydı…

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Sonuç olarak şunu söylemek mümkün:

Felaketler, “Geliyorum” demeden gelmez!

Ne yazık ki, hem Van’daki hem de İstanbul’daki felaketler “Geliyorum” diyerek geldi.