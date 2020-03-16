Fed faizleri sıfırladı, üstelik normal toplantıya sadece birkaç gün kalmışken acil olarak yaptı bunu!

Sevgili dostlar, yetkililer paniğe gerek yok dediğinde bilin ki çoğu zaman gerçek bir tehdit vardır, panik yapmamak ama olan biteni doğru anlayarak, gerekli tedbirleri hızla almak lazımdır.

Fed’in likiditeyi arttırması piyasalardaki borç krizini bir çöküşe yol açmasını engellemek için olumlu bir adımdır, lakin faizleri apar topar sıfırlaması pek de bir fayda getirmeyecek daha da kötüsü paniği arttıracak bir karar oldu.

Beklenmedik bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), Covid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart’ta da politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmişti.

Fed’in aynı ay içinde iki acil toplantı yapmış olması enteresan, doğrusu bu pek görülmüş, duyulmuş, alışıldık bir vaka değil.

Fed’den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

Küresel likidite krizine müdahale için atılan adımlar bununla da sınırlı kalmadı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası, ECB’den yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen 6 merkez bankasının, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı da belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, ECB’nin açıklamasında, “Yeni fiyatlandırmanın ve vade süresinin dolar fon piyasalarının sorunsuz işlemesini desteklemek için uygun olduğu sürece devam edeceği” belirtilerek, swap hattının küresel fonlama piyasalarındaki güçlükleri hafifletmek için önemli bir likidite görevi göreceği vurgulandı.

Fed’in yaptığı açıklamada, komitenin, hanehalkı ve işletme kredi akışının merkezinde yer alan hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı tahviller için piyasaların sorunsuz işlemesini desteklemek amacıyla gelecek aylarda hazine tahvillerinin kıymetlerini en az 500 milyar dolar ve ipoteğe dayalı tahvillerin ise en az 200 milyar dolar artıracağı kaydedildi. Böylece, toplam 700 milyar dolarlık parasal genişleme daha başlatılmış oldu.

JPMorgan Chase, dünya üzerinde olumsuz etkisi süren Covid-19 salgını nedeniyle ABD ve Avrupa GSYİH’sının yüzde 3’ten fazla düşebileceğini ve bu durumun küresel resesyona yol açabileceği konusunda uyarmış bulunuyor.

Bana göre ise bugün artık küresel bir resesyonun başladığını söyleyebiliriz.

Sadece resesyon da değil, küresel ekonomide çok ciddi bir borç krizi de doğabilir. 2008 krizinden bu yana küresel borç stoğu devamlı olarak artıyordu, bu stok korkutucu bir boyuta gelmiş ve tüm uzmanlara deyim yerindeyse zaten kabuslar gördürüyordu.

Bu seferki kriz 2008 küresel krizini bile mumla aratacak bir boyutta olabilir, deyim yerindeyse ufukta kusursuz bir fırtına görünüyor.

Daha da kötüsü bu krizi yaratan tek faktör ekonomik dinamikler de değil kimsenin ne olduğunu ve ne olabileceğini tam öngöremediği bir doğal fenomen Covid-19 salgını da işin içinde. Bu salgın yüzünden ekonominin hem talep ve hem de arz bacağı çökmüş durumda. Krizi önlemek için sadece ekonomik tedbirler almak artık yetmemekte, bu salgını durdurup ortadan kaldıracak bilimsel, tıbbi ve sosyal tedbirler de almak gerekmekte, lakin alınması gereken bazı tedbirler, ekonominin daha da durgunlaşmasına yol açmakta, arz ve talep fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemektedir .

Sosyal hareketliliğin azalması, tüketim harcamalarının düşmesi ve üretim faaliyetlerinin aksaması bir araya gelince ortaya çözülmesi oldukça zor bir denklem çıkıyor.

Unutmayalım bir balonu patlatan iğne değil içindeki basınçtır, balonun içindeki basınç kritik seviyeye yükselirse hiçbir dış etken olmasa bile o balon eninde sonunda patlayacaktır, iğne gibi dış bir etken sadece bu süreci biraz öne çeker o kadar.