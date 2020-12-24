FBI: Seçim yetkililerine İranlılar’dan ölüm tehdidi yağıyor

Düzce'de, Konuralp antik kentinde belediye tarafından yapılan kazılarda, Roma dönemine ait eserlerin çıkması, İtalya ve Almanya’nın dikkatini çekti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bizi İtalya’dan, Almanya’dan aradılar; 'Kazı yapıyorsunuz, gelelim, ortak olalım, beraber kazı yapalım' dediler. Bu sadece Düzce’nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici" dedi.