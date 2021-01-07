FBI, ABD Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD, (DHA) – Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısına 4 kişinin öldüğü baskına ilişkin FBI, ( iç güvenlik teşkilatı) soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD’de seçim gerilimi, kongre baskınıyla sonuçlandı. ABD’nin demokrasi tarihinde ilk kez yaşanan bu duruma dünyadan da birçok tepki geldi.4 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı baskın olayına ilişkin FBI ( iç güvenlik teşkilatı) resmi hesabından açıklamalarda bulundu. FBI, yaptığı açıklamada “FBI, Washington DC’de aktif olarak şiddeti kışkırtan kişilerin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgiler aranıyor. İsyan ve şiddeti içeren ipuçlar ve dijital medyada yayınlanan her türlü paylaşım delil kabul ediyor” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca FBI resmi sitesinde fotoğraf veya video göndermek için iletişim kanalları da oluşturdu.

6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre’ye girdi. Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Polisin Kongre’nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttı.Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden’ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.Trump mitinginde, 3 Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden’ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti. ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.