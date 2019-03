Çevreci, gezgin ve tütün ürünlerine karşı olan mücadeleleriyle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Orhan Kural, Türkiye’nin tüketim toplumu haline geldiğini söyledi.

Kural, “AVM’lerin oksijen oranı yüzde 21 olması gerekirken, yüzde 18, çünkü insanları alışverişe sürüklemek istiyorlar” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya gelen Orhan Kural, tüketimin hiçbir zaman mutluluk getirmeyeceğini ifade etti. 193 ülkeyi gezerek, dünya klasmanında 47. sırada yer alan Kural, “Mutluluğun ufak detaylar olduğuna inanıyorum. Ben her şeyimi hep ikinci el kullanırım. İnsanların neden sürekli tüketim yaptığını anlamıyorum. Alışveriş merkezleri birer tüketim mabetleri, azla yaşamak mutluluktur” diye konuştu.

“NİKAHA EVET, DÜĞÜNE HAYIR”

Tüketimin hiçbir zaman mutluluk getirmeyeceğine inandığını ve az tüketerek yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Kural, fazla tüketim yapan insanları eleştirdi. Kural, “Amerika’da 100 eşya ile yaşayıp sürekli geziyorlar, seyahate çıkıyorlar. Yazlık evlere gerek yok, o parayla insanlar gezebilir. Nikaha evet ama düğünlere hayır. Bugün 22 bin kişi açlıktan ölürken evlerdeki mutfak robotlarının sadece yüzde 10’u kullanılıyor” dedi.

Kural, reklamların insanları harcama yapmaya ittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Reklamlarla kandırılıp onları alıyorlar ve daha sonra bir köşeye atıyorlar. 48 parçalı yemek takımlarını almaya hiç gerek yok çünkü kullanmıyorlar. Ben bunu savunuyorum ve kendim yapıyorum ufacık bir evde yaşıyorum. Yaşarken vermesini bilen insanlar olun, çünkü kimse yanında hiçbir şey götüremiyor. Bugün varız yarın yokuz, yaşam anlardan ibaret.”

“TÜKETİM MUTLULUK GETİRMEZ”

Dünyanın her yerini gezmiş olmasına rağmen İstanbul’daki alışveriş merkezi sayısının her yerden fazla olduğuna dikkat çeken Kural, “İnsan her şeyi ihtiyacı kadar almalıdır. Türkiye günden güne tüketim toplumu oluyor. Alışveriş merkezlerinde oksijen yetersiz. Yüzde 21 olması gerekirken yüzde 18 civarında. İnsanları alışverişe sürüklemek için, merkezlerde saat de yoktur, karanlıktır. Bunları insanları iyice tüketime yöneltmek için yapıyorlar. Tüketim hiçbir zaman mutluluk getirmez, hiçbir zaman tüketmek mutlu etmez. Mutluluk ufak detaylardadır. Çocuklara yardım etmek, yaşlılara sevgi göstermektedir. İnsanlar paylaşmayı, lüzumsuz şeylerin hepsini vermeyi bilsinler, hediye etsinler” diye konuştu.