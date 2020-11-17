Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, başta Marmara Denizi olmak üzere, Çanakkale Boğazı ve adalar çevresi, 18 bin...