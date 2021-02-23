Fayans ustası mesleğini sanata çevirdi

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ’de fayans ustası Gürkan Şakar, eski fayasları 3 boyutlu sanat eserine dönüştürüyor. Şakar, “Pandemide boş zamanımda atık fayansları, sanata dönüştürdüm. Zeminin üzerinde yürürken ‘çukur varmış’ gibi geliyor. Bu şekilde keyifle daha sanatsal ve yaratıcı fayans döşemeleri yapıyorum” dedi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve inşaatlarda fayans ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Gürkan Şakar, koronavirüs sürecinde, boş vakitlerini değerlendirmek için arayışa girdi. İnternetten 3 boyutlu fayans çalışmalarının yer aldığı videolar izleyen Şakar, kağıt üzerinde çizimler yaptı. Atılan fayanslar ile evinin terasında deneme yapmaya başladı. 15 günde 3 boyutlu fayans döşemeyi başardı. Çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Şakar çok sayıda beğeni aldı.

‘ÜÇ BOYUTLU FAYANS DÖŞEMESİNİ TERCİH EDİYORUM’

İnşaatlarda öğrendiklerini sanata çevirmeye çalıştığını belirten Şakar, “Evde pandemi döneminde boş oturmaktan sıkıldım. Bir hobi edinmek istedim. 3 boyutlu fayans döşeme çalışmalarına ilgi duyunca araştırmaya başladım. Gece gündüz uğraşıp ilk üç boyutlu çalışmamı tamamladım” dedi. 3 boyutlu görünüm için malzemenin kesilme şekli ve dizilişlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Şakar, “Fayansları gereken ölçülere göre ayarladıktan sonra uçlarını 45 derecelik açılarla kesiyoruz. Simetrik olarak diziyoruz. Çalışmamızın büyük bir çoğunluğu beyaz fayanslardan oluşuyor. Siyah fayansları ise kenarlarda ve derinlik algısı oluşturmak için kullanıyoruz. Çukur görünümlü olarak yaptığım 3 boyutlu çalışmada, atık fayansları kullandım. ‘Çukur’ görünümü verdiğim çalışmada, toplam 275 parça fayans var” diye konuştu. Bu tür sanatsal döşeme çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Şakar, “Yaptıklarımı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Çok dikkat çekti, beğenildi. Üzerinde yürürken ‘çukur varmış’ gibi his veriyor. Artık klasik fayans döşeme işini bırakacağım. 3 boyutlu fayans döşeyerek hayatıma devam etmek istiyorum” diye konuştu. 3 boyutlu sanatsal fayans döşemesi yapabilmesi için malzemeye ve makinelere ihtiyacı olduğunu söylemen Şakar, bu konuda destek bekliyor.

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