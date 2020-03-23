Global felaket Coronavirüs’le verdiğimiz amansız mücadele dur durak vermeden devam ediyor. Geldiğimiz noktada en önemli şey, bu virüsün yayılmaması için mümkün olduğu kadar evden çıkmamak.

Sağlık Bakanlığı’nın “evdekal#” mottosuna uymak zorundayız. Diliyorum bu süreçten tez zamanda kurtulup, alıştığımız yaşam standartlarına yeniden döneriz.

Tabi ki sporumuz için de aynı temennilerde bulunuyorum. Çünkü, bu Coronavirüs illeti tüm dünyayı ve buna bağlı olarak sporu ve de kaçınılmaz bir şekilde spor ekonomisini de darmadağınık etti.

İşte Coronavirüs felaketinin spor ekonomisine vurduğu darbenin faturası; Tam 4 milyar EURO.

Dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri tamamen durdu. En çok izlenen spor olan futbolun da en büyük ligleri geçtiğimiz hafta kepenk kapattı.

Yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue1 gibi beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar EURO civarında. En büyük gelir kaybı 1 milyar 250 milyon EURO ile Premier Lig yaşıyor.

Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tümden iptali de olası.

Şu ana dek beş büyük ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizlik içinde.

Premier Lig’den sonra La Liga’da 800 ila 950 milyon EURO, Bundesliga’da 650-750 milyon EURO, Serie A’da 550-650 milyon EURO, Ligue 1 de ise 300-400 milyon EURO arasında bir kayıp öngörülüyor.

Dünyanın ekonomisi en yüksek beş liginde durum böyleyken acaba bizde durum ne?

Zaten ekonomik anlamda büyük bir çöküş içindeki kulüplerimizin ve pek tabi ki Süper Lig’in, Covid 19 nedeniyle içine düştüğü durum da tam anlamıyla bir çıkmaz sokak. Bir önceki hafta seyircisiz oynanan maçlar, geçtiğimiz hafta içinde süresiz olarak ertelendi.

Süper Lig’in bitimine sekiz hafta kala gerçekleşen bu erteleme kararının ne zaman sona ereceği konusunda kimse bir yanıt veremez halde. Önce sağlık ilkesi doğrultusunda doğru bir karar olarak gördüğüm bu durumda sezonun nasıl tamamlanacağı sezonun nasıl tescil edeceği belli değil. Play-off diyen var. Şu anki sıralama neyse öyle tescil edilsin diyen var. Bu sezonun yok farz edilmesini öneren var. Yani, çeşitli söylemler var ortalıkta dolaşan. Bakalım ne olacak nasıl çözülecek bu düğüm. Bekleyip göreceğiz.

Sağlıklı günler diliyorum…