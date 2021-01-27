Fatsa’da, ormanlık alanda yangın

Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İlçeye bağlı Yassıtaş Mahallesi Ciroğlu mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 5 dönümlük alana yayıldı. Ormandan yükselen duman ve alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü ormanlık alanda, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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