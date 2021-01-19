Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, siyasetçi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, önceki milletvekillerinden ve bilim insanı Selçuk Özdağ ile Gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Av. Afşin Hatipoğlu’na yönelik saldırıların, üzülmenin ve kaygılanmanın yanında insanlık ve utanılması gereken vahşi, akıl ve vicdandan yoksun, insanlaşamamışların eylemleri olduğunu, ayrıca gelecekteki daha büyük şiddet (terör) depremlerinin öncüleri olarak algılanabileceğini söyledi.