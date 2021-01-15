Fatih’teki kapkaç kamerada 

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)- Fatih’te Rusya uyruklu O.Z. (34) isimli kadın Kennedy Caddesi üzerinde kapkaça uğradı. Kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Ocak’ta Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi.

O.Z. isimli Rusya uyruklu kadın Kennedy Caddesi’nde kapkaça uğradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri güvenlik kameralarından zanlıların Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulunan bir otele girdiklerini tespit etti. Ekiplerin otelde kaldığını tespit ettiği kapkaç zanlılarına yönelik baskın düzenledi. Baskında M.Y. (21) ve O.A. (21) isimli zanlılar çaldıkları çanta ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Rus uyruklu kadına ait içerisinde 1 bin 200 Lira para, 2 adet pasaport, sürücü belgesi, kredi kartı sağlık kartı ve uçak bileti bulundu. Baskın sonucunda gözaltına alınan M.Y.’nin daha önce de Tacikistan uyruklu S.D. (44) isimli kadına kapkaç yaptığı ortaya çıktı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı.