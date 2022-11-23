Fatih’te yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga: 4 yaralı

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-FATİH’te yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. 4 kişinin yaralandığı kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün, sabah saatlerinde Karagümrük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki kadın sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle tarafların yakınları da olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

POLİSİ GÖREN TARAFLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga edenler polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçanlar kısa sürede yakalanırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

