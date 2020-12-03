Fatih’te toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

Vajinismusun evli çiftleri evliliğe, birbirine ve hayata küstürme potansiyeline sahip bir hastalık olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, “Vajinismus kader değildir, cinsel terapi ile yüzde 100 tedavi edilebilir” dedi.