Fatih’te toplanan taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu 

– İSTANBUL’da yüzlerce taksici geçtiğimiz günlerde öldürülen meslektaşları için Fatih’te toplandı. Basın açıklaması yapan taksiciler, konvoy yaparak olayın gerçekleştiği yere gitti. Taksiciler burada önce Kur’an okudu daha sonra karanfil bıraktı.

https://ajans.dha.com.tr/images/videos/2023_01/2023_01_10/3495821/230110001_istanbul-fatih_te_toplanan_taksiciler_oldurulen_meslektaslari_icin_konvoy_olusturdu.mp4



İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi gecesi taksisine aldığı yolcuların kendi aralarında kavga etmesi üzerine yolcuları uyaran taksi şoförü Aydın Altun (51) başına aldığı darbe ile hayatını kaybetmişti. Yüzlerce taksici, hayatını kaybeden Altun için Fatih’te bir araya geldi. Adnan Menderes Bulvarı’nda toplanan taksiciler burada basın açıklaması yaptı. Taksiciler daha sonra yüzlerce araçlık konvoy ile olayın yaşandığı Pazartekke’ye kadar gitti. Olay yerine gelen taksiciler önce Kur’an okudu ardından öldürülen taksicinin aracına ve olay yerine karanfil bıraktı. Polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, yaptığı açıklamada can güvenlikleri için araçlarda kabin olmasını istediklerini ancak İBB yönetiminin bunu dikkate almadığını söyledi.



Hüseyin Duman, “Meslektaşımız Aydın Altun’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul’da kimi taşıdığımızı bilmeden; hırlısının gelip darbettiği, hırsızının gelip gasbettiği, namussuzunun gelip taciz ettiği, psikopatının da gelip bizi canımızdan ettiği taksicilik mesleğini, namusu ve şerefiyle her türlü psikolojik ve ekonomik baskı ve stres altında ömrünü törpüleyerek ekmek mücadelesi veren biz emekçi taksi şoförlerinin, daha önce defaten yazılı ve görsel basına ve yetkililere can güvenliğimiz için kabinli araç istiyoruz diye haykırmamıza rağmen bizi duymuyorlar. Bundan önceki ve şimdiki İBB yönetimine kabinli araç için topladığımız on binlerce ıslak imzalı dilekçelerimizi ilettiğimiz halde kaile almadılar. Bizleri kaile almayan, siyasetlerine alet eden, her mesleğin iyisi kötüsü var iken; sadece içimizdeki kötüleri gösteren, hatta halka mal olmuş kişilerin görsel medyada, “Beni taksici almadığı zaman beyzbol sopası ile camını çerçevesini kırmak istiyorum” diyerek halkı suça teşvik ederek, birçok meslektaşımızın zarar görmesine sebep olan yetkilileri kınıyoruz. Bu cinayetlerin ne ilk nede son olacağını düşünüyoruz” dedi. Taksiciler düzenlenen programın ardından dağıldı.

