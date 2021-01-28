Fatih’te taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi

İSTANBUL, (DHA) – Fatih Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe sınırları içerisinde yürütülen çalışmalarda ticari taksiler ve durakları dezenfekte edildi.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle; ilçede bulunan 17 taksi durağı ve ticari taksilerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Sultanahmet Taksi Durağı’nda yapılan dezenfeksiyon uygulamasının ardından durağa ve taksi şoförlerine içerisinde maske ile dezenfektan bulunan hijyen kiti de verildi. Çalışmalarda, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip dezenfektan kullanıldı.