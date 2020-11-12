Fatih’te sahte temizlik ürünü operasyonu

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) FATİH’te sahte temizlik ürünleri satışı yapan iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri kilolarca sahte toz deterjan, 561 litre bulaşık deterjanı, çok sayıda temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Aksaray Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde sahte temizlik ürünleri satıldığı bilgisini aldı. Dün iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramalarda sahte temizlik ürünleri ele geçirdi. Aramalarda 187 adet 10 kilogramlık paketler halinde sahte toz deterjan, 374 adet 1,5 litrelik şişeler halinde 561 litre bulaşık deterjanı,136 adet şampuan olmak üzere toplam 1258 adet sahte ürün bulundu. İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

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