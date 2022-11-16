Fatih’te otomobilden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı (2)

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Mustafa Mert KARACA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- FATİH’te seyir halindeki otomobilin yanmaya başladığını fark eden sürücü yol ortasında durarak yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran alevler, park halindeki diğer araçlara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Koca Mustafa Paşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark ederek yol ortasında durdu. Sürücü, panikle yol kenarındaki esnaf ve vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar alevlere müdahale etmeye çalışsa da kontrol altına alamadı. Araçtan yükselen alevler yol kenarındaki 4 araca sıçradı. Alevler yol kenarında bulunan bir binanın dış cephesi ile ATM’ye de zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sırasında toplam 5 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Aracı zarar gören Sinan Alpkıray, “Esnafım burada, dükkanı kapatıp evime gidiyordum. Komşu arayıp çabuk gelmemi, aracımın yandığını söyledi. Apar topar geldim. Yangın, 2. sıradaki araçtan tüm araçlara yayılmıştı” dedi.

Aracı zarar gören Ceyhan Özkaymak, “Esnafım burada. Dükkanı kapatıp evime gitmiştim. Buradaki esnaf komşularım aradı, benim de pek bilgim yok. Bir araç oraya park edip alev almış. Oda park halindeki arabalara sıçramış” diye konuştu.(DHA)

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