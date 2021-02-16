Fatih’te otomobil, tarihi su kemerine çarptı: 2 yaralı 

Soner HASIRCIOĞLU – İstanbul,(DHA) FATİH’te gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce uyarı lambasına ardından da tarihi su kemerine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü ile bir arkadaşı yaralandı.

Kaza Fatih, Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 35 ALR 612 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Atatürk Bulvarı Caddesi’nden Aksaray istikametine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil uyarı lambasına çarptı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tarihi su kemerine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde bulunan 5 kişiden sürücü ve bir arkadaşı yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de yaralanan sürücü ile arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)