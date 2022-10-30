Fatih’te otel yangını, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) FATİH’te 4 katlı bir otelin 1’inci katı alev alev yandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü. Çevredekiler, mahsur kalan odalardaki 3 kişiyi kurtardıklarını iddia etti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Aksaray Mahallesi, Katip Muslahattin Sokak’ta 4 katlı otelin 1’inci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler bir anda yükseldi. Otelde bulunanlar uyarılarak tahliye edildi. Yan binalar da boşaltılırken çevredekiler, mahsur kalan odalardaki 3 kişiyi kapıları kırarak kurtardıklarını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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