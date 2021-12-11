Fatih’te ölü bulunan Türkmenistanlı öğrencinin ölüm nedeni ortaya çıktı 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yazılı basın açıklaması şöyle: Artan döviz kurları ve yüksek enflasyon, esnafların kepenk kapatmasına neden oluyor. Kasım ayında esnaf sicil gazetesi verilerine göre meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı Kasım ayı ile birlikte en az 88 bin 734 oldu.