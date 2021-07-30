Fatih’te metruk binanın iç kısmı çöktü (Geniş Haber)

Ertan KILIÇ-Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA) – FATİH’te metruk binanın iç kısmında çökme meydan geldi. Bir kişinin sağ olarak çıkarıldığı binada AFAD ve İstanbul İtfaiyesi K9 Köpekli Arama Birimi’ne bağlı arama köpekleriyle binada arama yaptı.

Saat 22.45 sıralarında Unkapanı Değirmenci Sokak’ta bulanan 3 katlı metruk binanın iç kısmında çökme meydana geldi. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih Kaymakamlığı’ndan yaptığı açıklamada, göçük altından N.Ö. isimli bir kişinin sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.

İTFAİYEYE BAĞLI KURTARMA KÖPEKLERİ BİNADA ARAMA YAPTI

Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerinde arama ve kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalara İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı K9 Köpekli Arama Birimi’ne bağlı iki köpekte göçük yaşanan bölgede arama yaptı.

DEMİR SÖKENLER ÇÖKMEYE NEDEN OLDU İDDİASI

Öte yandan mahalle sakinleri, hurda toplayan kişililerin demir söktükleri sırada çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ocak, “Demirleri söküp satıyorlar. Sökerken binada çökmeler oldu. Üç kişi buradan kaçtı ama iki, üç kişi içeride kaldı. Ben seslerini duydum ‘imdat’ diye bağırıyorlar. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. Buraya önlem alınması şart” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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