Fatih’te metruk binanın iç kısmı çöktü (2)

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH’te metruk binanın iç kısmında çökme meydan geldi. Sevk edilen itfaiye ekipleri çöken bölümden 1 kişiyi sağ olarak çıkardı.

Unkapanı Değirmenci Sokak’ta bulanan metruk binanın iç kısmında saat 22.45 sıralarında çökme meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken bölümden bir kişiyi sağ olarak çıkardı. Çıkarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan mahalle sakinleri, hurda toplayan kişililerin demir söktükleri sırada çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ocak, “Demirleri söküp satıyorlar. Sökerken binada çökmeler oldu. Üç kişi buradan kaçtı ama iki, üç kişi içeride kaldı. Ben seslerini duydum ‘imdat’ diye bağırıyorlar. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. Buraya önlem alınması şart.” dedi.

(FOTOĞRAF)

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