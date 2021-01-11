Fatih’te metruk bina alev alev yandı, izleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-Fatih’te iki katlı metruk binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden dışarı çıkıp cep telefonları ile görüntü çekerek sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimi vatandaşlar ise çatılara çıkarak yangını izledi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Metruk binada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri yangını izlemek ve cep telefonu ile görüntü çekmek için sokağa döküldü. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta kimi vatandaşlar ise çatı katına çıkarak tehlikeli bir şekilde yangını izledi. Binanın etrafındaki demir korkuluklar itfaiye ekiplerini zorlarken yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
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