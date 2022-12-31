Fatih’te ‘Mekke’nin Fethi’ kutlandı

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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-ANADOLU Gençlik Derneği (AGD), “Mekke’nin Fethi’ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla kutladı

Fatih’te Ali Emiri Kültür Merkezindeki programa Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaraoğlu ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur’an’ı Kerim okundu. İlahiler söylendi.

“İSTANBUL’UN 39 NOKTASINDA ÜLKEDE YÜZLERCE NOKTADA İCRA EDİYORUZ”

ADG İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, “Bugün miladı olarak 31 Aralık 2022 Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler yıllardır 31 Aralık gününde İstanbul’un 39 noktasında ülkede ise yüzlerce noktada Mekke’nin Fethini icra ediyoruz. Kapitalizmin yüküm sürdüğü zamanda kitlesel kutlamaların reklam, pazarlama ve tüketim çılgınlıklarıyla kültür ve dini bir işgal hareketine dönüştüğünü söylersek abartmış olmayız” dedi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)