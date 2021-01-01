Fatih’te kumar baskını; Çatıya kaçtılar

ERSAN SAN / İSTANBUL, (DHA) Fatih’te, bulunan binanın ikinci katını kumarhaneye çeviren 15 kişi, yeni yıla kumar oynarken girdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri’nin fiziki takip sonucu, yeni yıla kumar oynayarak girenlere baskın yaptı. Yapılan baskında 15 kişi gözaltına alındı. Polislerin geldiğini görenler çatılara kaçtılar.

Fatih, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan bir binada 2021’e, kumar oynayarak girmek isteyen 15 kişiye polis baskın yaptı. Polislerin geldiğini gören şüpheliler çatıya çıkarak kaçmak istedi. Yapılan baskında, 15 kişi gözaltına alınırken binanın ikinci katıda mühürlendi. 15 kişiye kabahatler kanununa muhalefetten kumar oynamaktan toplam 15 bin 750 lira ve hıfzısıhha kanununa muhalefetten 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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